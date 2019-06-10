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أمير الرياض يُوجه بسرعة معالجة مشكلة الكهرباء في تمير
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجّه أمير منطقة الرياض سرعة معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء في تمير بمحافظة المجمعة.
وقالت الإمارة في بيان لها : بناء على ما تمّ تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع التيار الكهربائي في مركز تمير بمحافظة المجمعة، صرّح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض الأستاذ / علوش بن فارس بن بادي، بأن صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وجّه محافظ المجمعة بسرعة الرفع بنتائج التحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي.
كما وجّه أمير الرياض شركة الكهرباء بوضع فِرَق لمراقبة الأحمال على مدار الساعة، وتعزيز فِرَق الطوارئ بالموقع المشار إليه، ومتابعة وإنهاء المشكلة عاجلاً.
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