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الان تتابع عدوى انقطاع الكهرباء تصل إلى تمير.. وأمير الرياض يوجه بالتحقيق والان مع التفاصيل
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وجه صاحب السمو الملكي أمير الرياض، بالتحقيق في انقطاع الكهرباء عن مركز تمير بمحافظة المجمعة، بعد أن وصلت إليها عدوى انقطاع الخدمة.
وصدر بيان عن إمارة الرياض جاء فيه: “بناء على ماتم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع التيار الكهربائي في مركز تمير بمحافظة المجمعة، صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي، بأن صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وجه سمو محافظ المجمعه بسرعة الرفع بنتائج التحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي، كما وجه سموه شركة الكهرباء بوضع فرق لمراقبة الأحمال على مدار الساعة وتعزيز فرق الطوارئ بالموقع المشار إليه ومتابعة وإنهاء المشكلة عاجلاً”.
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