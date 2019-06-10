الدفاع المدني: 9 دقائق بين البلاغ ووصول الفرق لحريق شقة #ريماس_منصور

جدة - عمرو شويل أكدت مديرية الدفاع المدني بالرياض، أنها باشرت حريق في حي الورود، اليوم الإثنين، لافتة إلى أن الوقت بين تبليغ العمليات ووصول الفرق بلغ 9 دقائق.

وصرح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد عيد العتيبي، بأن الدفاع المدني باشر حادث حريق في شقه بالدور الأول بعمارة مكونة من دورين وملحق، مؤكدًا أن وقت البلاع كان في تمام الساعة 2.6 ظهرًا، ووقت وصول الفرق كان في تمام الساعة 2.15 ظهرًا.

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وتابع: “اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول ولا يوجد بها احتجاز وتم إخلاء العمارة ومباشرة الحادث وإخماده بالكامل دون حدوث أي إصابات أو احتجاز ولله الحمد، ومن خلال المعاينه اتضح أن سبب الحريق ناتج عن التماس كهربائي في سلك المكيف”.

ودعا الدفاع المدني إلى أهمية الأخذ بأسباب السلامة الكهربائية، متمنيًا السلامة الجميع‎.

يذكر أن الممثلة ريماس منصور، ظهرت في مقاطع فيديو تشير إلى حريق نشب في شقتها متهمة تأخر الدفاع المدني وهو الأمر الذي لا تظهره البيانات الأولية للدفاع المدني التي تؤكد وصول الفرق خلال 9 دقائق من وقت البلاغ.