شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة شخصين من انقلاب على طريق بيشة - الخميس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة)

تمكن رجال الدفاع المدني في خيبر الجنوب من إنقاذ شخصين احتُجزا داخل سيارة إثر حادثة انقلاب على طريق بيشة - الخميس بالقرب من قرية العين التابعة لمركز الجزيرة، واستخراجهما من بين أكوام الحديد في وقت وجيز قبل اندلاع النيران.

وأشارت المصادر إلى أن قائد المركبة كان يسير بسرعة عالية، ومع أحد المنعطفات الخطيرة فقد السيطرة وانقلبت المركبة عدة مرات واشتعلت النيران بها.

وهرعت فرق الدفاع المدني من صمخ والهلال الأحمر من خيبر الجنوب إلى موقع الحادثة، وتم إخماد النيران واستخراج المصابين ونقلهما إلى مستشفى المضة.