شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: مستمرون في العمل الإنساني والسياسي والعسكري لإعادة الشرعية لليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الاستقرار في المنطقة من خلال دعم مليشيات الحوثي الإرهابية، موضحاً أن مليشيا الحوثي مستمرة في زرع الألغام العشوائية في مضيق باب المندب، وانتهاك القانون الدولي الإنساني، لافتاً إلى أن الألغام الحوثية البحرية شبيهة بالألغام الإيرانية من نوع «صدى».

ولفت المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي عُقد في الرياض اليوم (الاثنين)، إلى أن السفينة «سافيز» الإيرانية تُشكِّل تهديداً مستمراً للملاحة والتجارة البحرية في مضيق باب المندب، وأثرت سلباً على الصيادين اليمنيين، مبيناً أنه تمت الاستجابة الفورية من قِبَل التحالف لنداء الاستغاثة من السفينة لإخلاء أحد أفراد طاقمها، واتخاذ كافة الترتيبات لنقل المُصاب لتلقي الرعاية اللازمة، مؤكدا أن تحرك قوات التحالف لا يقتصر على العمليات العسكرية بل يقوم بمهمات إنقاذ.

وأوضح المالكي أن دول تحالف دعم الشرعية قدَّمت مساعدات تُقدَّر بنحو مليار و500 مليون دولار لليمن، وتبذل جهوداً كبيرة على صعيدي الإغاثة ودعم الاقتصاد اليمني.

Advertisements

وأضاف: «تم إصدار 47327 تصريحاً جوياً وبرياً وبحرياً، وإطلاق عمليات إغاثة عاجلة للمتضررين وتم إرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات»، فيما بلغ عدد أوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية أكثر من 24 ألف تصريح.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب، وتعمل على إيجاد أرضية صلبة لكافة الأطراف السياسية للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية، وتابع: «مستمرون في العمل على المسار الإنساني والسياسي والعسكري لإعادة الشرعية، ونواصل استهداف القدرات الحوثية داخل اليمن»، مبينا أن مليشيا الانقلاب تنتهك القوانين الدولية والإنسانية باستخدام المرافق المدنية للتمويه، ومستمرة بتهديد الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وزرع الألغام العشوائية في المضيق.

وكشف المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أن المليشيات الحوثية نفَّذت 5083 انتهاكاً لاتفاق ستكهولم ووقف إطلاق النار في الحديدة، فيما تم نزع 72 ألف لغم زرعها الحوثيون في الداخل المدني اليمني في الطرق والمزارع.

وأكد المالكي أن التحالف مستمر بتحييد خطر الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الحوثية، في حين خسر الانقلابيون 342 موقعاً في الفترة الماضية، وأضاف: أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية 226 صاروخاً على المملكة حتى الآن، في حين بلغ عدد المقذوفات الحوثية على المملكة 71859 مقذوفاً.