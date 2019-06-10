43 قتيلا من طالبان في غارة أفغانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتلت القوات الخاصة الأفغانية 43 من عناصر طالبان أثناء عملية جرت في إقليم نانجارهار شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الإخبارية الأفغانية عن مصادر عسكرية مطلعة القول أمس، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 43 من مقاتلي طالبان في منطقة شيرزاد، وأضافت المصادر أن القوات الخاصة شنت الغارة لتعطيل تحركات طالبان في المنطقة، وقالت إن القوات الخاصة دمرت أيضا كمية كبيرة من الأسلحة أثناء الغارة.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش، فقد أسفرت الغارات الجوية عن مقتل 9 من مسلحي «الوحدة الحمراء» التابعة لطالبان، بينهم اثنان من القادة، وأضاف البيان أن الولايات المتحدة نفذت غارات جوية بمنطقة شيرزاد في نانجارهار.