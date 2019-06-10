محمد بن مسعود - الدمام - أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين المنتخب السعودي "تحت 16 عاماً" في المجموعة الثالثة، والتي ضمت إلى جانبه منتخبي العراق والكويت. وستقام منافسات البطولة في العاصمة الأردنية عمّان. وسيخوض الأخضر مباراته الأولى يوم الاثنين 1 يوليو أمام منتخب العراق عند العاشرة مساءً. فيما سيلعب مباراته الثانية يوم الجمعة 5 يوليو أمام منتخب الكويت عند العاشرة مساءً. قرعة غرب آسيا: أخضر الناشئين يواجه العراق والكويت صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10 أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين المنتخب السعودي "تحت 16 عاماً" في المجموعة الثالثة، والتي ضمت إلى جانبه منتخبي العراق والكويت. وستقام منافسات البطولة في العاصمة الأردنية عمّان. وسيخوض الأخضر مباراته الأولى يوم الاثنين 1 يوليو أمام منتخب العراق عند العاشرة مساءً. Advertisements فيما سيلعب مباراته الثانية يوم الجمعة 5 يوليو أمام منتخب الكويت عند العاشرة مساءً. 10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 06:37 PM أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين المنتخب السعودي "تحت 16 عاماً" في المجموعة الثالثة، والتي ضمت إلى جانبه منتخبي العراق والكويت. وستقام منافسات البطولة في العاصمة الأردنية عمّان. وسيخوض الأخضر مباراته الأولى يوم الاثنين 1 يوليو أمام منتخب العراق عند العاشرة مساءً. فيما سيلعب مباراته الثانية يوم الجمعة 5 يوليو أمام منتخب الكويت عند العاشرة مساءً. ، قرعة غرب آسيا: أخضر الناشئين يواجه العراق والكويت ،

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