- 1/3
- 2/3
- 3/3
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بديوان الإمارة، منسوبي إمارة منطقة تبوك يتقدمهم وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة الذين هنأوا أمير المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وبادلهم أمير المنطقة التهنئة متمنياً للجميع التوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله.
أمير تبوك يستقبل وكلاء الإمارة ومديري الأقسام وموظفي الإمارةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بديوان الإمارة، منسوبي إمارة منطقة تبوك يتقدمهم وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة الذين هنأوا أمير المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وبادلهم أمير المنطقة التهنئة متمنياً للجميع التوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
06:39 PM
هنأوا أمير المنطقة بمناسبة عيد الفطر
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بديوان الإمارة، منسوبي إمارة منطقة تبوك يتقدمهم وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة الذين هنأوا أمير المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وبادلهم أمير المنطقة التهنئة متمنياً للجميع التوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله.
، أمير تبوك يستقبل وكلاء الإمارة ومديري الأقسام وموظفي الإمارة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يستقبل وكلاء الإمارة ومديري الأقسام وموظفي الإمارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.