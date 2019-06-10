، أمير تبوك يستقبل وكلاء الإمارة ومديري الأقسام وموظفي الإمارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - هنأوا أمير المنطقة بمناسبة عيد الفطر

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بديوان الإمارة، منسوبي إمارة منطقة تبوك يتقدمهم وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة الذين هنأوا أمير المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبادلهم أمير المنطقة التهنئة متمنياً للجميع التوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله.