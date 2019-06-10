محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، العميد عايض بن عبيد البقمي، مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة رتبة "لواء"، إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. وعبّر اللواء "البقمي" عن عميق شكره وامتنانه على الثقة الملكية الغالية، متمنياً أن تكون عوناً له لخدمة دينه ومليكه ووطنه، وقدّم شكره لمستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة على توجيهاته ودعمه المستمر لتطوير القطاعات الأمنية. "الفيصل" يقلد "البقمي" رتبة "لواء" بشرطة مكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10 قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، العميد عايض بن عبيد البقمي، مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة رتبة "لواء"، إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. وعبّر اللواء "البقمي" عن عميق شكره وامتنانه على الثقة الملكية الغالية، متمنياً أن تكون عوناً له لخدمة دينه ومليكه ووطنه، وقدّم شكره لمستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة على توجيهاته ودعمه المستمر لتطوير القطاعات الأمنية. Advertisements 10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 06:18 PM قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، العميد عايض بن عبيد البقمي، مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة رتبة "لواء"، إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. وعبّر اللواء "البقمي" عن عميق شكره وامتنانه على الثقة الملكية الغالية، متمنياً أن تكون عوناً له لخدمة دينه ومليكه ووطنه، وقدّم شكره لمستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة على توجيهاته ودعمه المستمر لتطوير القطاعات الأمنية. ، "الفيصل" يقلد "البقمي" رتبة "لواء" بشرطة مكة ،

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