، من قلب طهران.. وزير الخارجية الألماني: لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية ،

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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين في طهران: "لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية".
وطالب الوزير الألماني إيران بالاحترام الكامل للاتفاق النووي، مؤكداً أن "من مصلحة إيران السياسية والاستراتيجية الحفاظ على هذا الاتفاق النووي، والحفاظ على الحوار مع أوروبا".
وذكر "ماس" الذي عقد محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أن "الاتفاق النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015 بين طهران وستة بلدان كبرى، بما فيها ألمانيا، ينطوي على أهمية قصوى بالنسبة لأوروبا لأسباب أمنية".
وبحث "ماس" مع "ظريف" مستقبل الاتفاق الدولي حول الملف النووي، وفقاً لـ"فرانس برس".
ومنذ الانسحاب الأمريكي، لا تزال ألمانيا مع فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، واحدة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق.
من قلب طهران.. وزير الخارجية الألماني: لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نوويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين في طهران: "لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية".
وطالب الوزير الألماني إيران بالاحترام الكامل للاتفاق النووي، مؤكداً أن "من مصلحة إيران السياسية والاستراتيجية الحفاظ على هذا الاتفاق النووي، والحفاظ على الحوار مع أوروبا".
وذكر "ماس" الذي عقد محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أن "الاتفاق النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015 بين طهران وستة بلدان كبرى، بما فيها ألمانيا، ينطوي على أهمية قصوى بالنسبة لأوروبا لأسباب أمنية".
وبحث "ماس" مع "ظريف" مستقبل الاتفاق الدولي حول الملف النووي، وفقاً لـ"فرانس برس".
ومنذ الانسحاب الأمريكي، لا تزال ألمانيا مع فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، واحدة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
06:17 PM
طالبها بالاحترام الكامل للاتفاق
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين في طهران: "لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية".
وطالب الوزير الألماني إيران بالاحترام الكامل للاتفاق النووي، مؤكداً أن "من مصلحة إيران السياسية والاستراتيجية الحفاظ على هذا الاتفاق النووي، والحفاظ على الحوار مع أوروبا".
وذكر "ماس" الذي عقد محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أن "الاتفاق النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015 بين طهران وستة بلدان كبرى، بما فيها ألمانيا، ينطوي على أهمية قصوى بالنسبة لأوروبا لأسباب أمنية".
وبحث "ماس" مع "ظريف" مستقبل الاتفاق الدولي حول الملف النووي، وفقاً لـ"فرانس برس".
ومنذ الانسحاب الأمريكي، لا تزال ألمانيا مع فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، واحدة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق.
، من قلب طهران.. وزير الخارجية الألماني: لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية ،
المصدر : الخليج 365
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