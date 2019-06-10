محمد بن مسعود - الدمام - توزيع الخيام والبطانيات والبسط والسلال الغذائية قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإطلاق حملة مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للمتضررين من النازحين بالمخيمات في محافظتي عدن ولحج جراء كارثة السيول، وذلك بالتعاون مع القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وجرى البدء بتوزيع الخيام والبطانيات والبسط والسلال الغذائية، استفاد منها 1,800 نازح من متضرري السيول.

ويأتي ذلك في إطار التدخل الإغاثي العاجل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من أزمة السيول في محافظتي عدن ولحج. مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة مساعدات عاجلة لمتضرري السيول في عدن ولحج وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-10 قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإطلاق حملة مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للمتضررين من النازحين بالمخيمات في محافظتي عدن ولحج جراء كارثة السيول، وذلك بالتعاون مع القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وجرى البدء بتوزيع الخيام والبطانيات والبسط والسلال الغذائية، استفاد منها 1,800 نازح من متضرري السيول.

ويأتي ذلك في إطار التدخل الإغاثي العاجل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من أزمة السيول في محافظتي عدن ولحج. Advertisements 10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 06:08 PM توزيع الخيام والبطانيات والبسط والسلال الغذائية توزيع الخيام والبطانيات والبسط والسلال الغذائية قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإطلاق حملة مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للمتضررين من النازحين بالمخيمات في محافظتي عدن ولحج جراء كارثة السيول، وذلك بالتعاون مع القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وجرى البدء بتوزيع الخيام والبطانيات والبسط والسلال الغذائية، استفاد منها 1,800 نازح من متضرري السيول.

ويأتي ذلك في إطار التدخل الإغاثي العاجل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من أزمة السيول في محافظتي عدن ولحج. ، مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة مساعدات عاجلة لمتضرري السيول في عدن ولحج ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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