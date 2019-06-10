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2019-06-10 عملية نوعية وخاطفة للجيش اليمني في معقل الحوثيين متابعات الخليج 365 - واس شنت قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح غرب محافظة صعدة شمال اليمن، عملية نوعية ضد تحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية “سبأ” : إن كتيبة التدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة داهمت تحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح, مما أسفر عن قتل وجرح العشرات وتكبيد الميليشيا خسائر في الارواح والعتاد وفرار من تبقى منها .

وأضاف أن الجيش الوطني يواصل عملياته العسكرية مسنوداً بمقاتلات ومدفعية قوات تحالف دعم الشرعية لاستعادة محافظة صعدة من أيدي ميليشيا الانقلاب.









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