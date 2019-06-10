الإستعلام عن حساب المواطن وموعد الدفعة التاسعة عشر لمستحقي الدعم بالمملكة العربية السعودية

أُنشئ برنامج حساب المواطن من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية منذ عام 2017 والذي يهدف إلي تقديم الدعم المادي وتخفيف الأعباء علي المواطن السعودي والأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط وكذلك تعويض المواطنين عن أي مخاطر أو مشاكل قد تلحق بهم جراء التوسعات الإقتصادية التي تعمل المملكة السعودية علي تفيذها وذلك لتحقيق حياة أفضل لمواطنيها، وقد بدأت الدفعة الأولي منذ ديسمبر 2017 وقد تقرر صرف كل دفعات حساب المواطن شهرياً في العاشر من كل شهر وقد يتقدم أو يتأخر الموعد عن ذلك بيومٍ أو إثنين إذا صادف يوم أجازة أو عطلة رسمية.

وقد أطلق برنامج حساب المواطن تطبيقاً خاص بالأجهزة الذكية في مارس 2019 لسهولة التواصل من المشتركين بالبرنامج وكذلك والاطلاع علي البيانات الخاصة بهم أو التعديل عليها حيث يرسل البرنامج مرسلات بشكل مستمر إلي المتقدمين إليه للتأكد من حساباتهم المصرفية وكذلك أحقية حصولهم علي الدعم.

الإستعلام عن حساب المواطن وموعد الدفعة التاسعة عشر لمستحقي الدعم.

وقد تم الإعلان عن موعد صرف الدفعة التاسعة عشر من البرنامج اليوم الاثنين 10 يونيو 2019 كما ذُكر في تغريدة علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بحيث تبدأ عملية الإيداع في الساعات الأولي من بداية اليوم الإثنين في تمام الساعة الثانية صباحاً وتستمر العملية حتي نهاية اليوم في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من اليوم التالي الثلاثاء 11 يونيو 2019 أي ما يقارب 24 ساعة مستمرة.

ولا صحة لما تردد من شائعات حول ما تردد عن الدفعة 19 من برنامج حماية المستهلك والتي تفيد بتعليق الدفعة لشهر يونيو الجاري كما تداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي، وللتخفيف علي المشتركين بالبرنامج فقد تم تخصيص رقم 19912 وكذلك صفحة حساب المواطن علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر لسهولة التواصل معهم وحل المشاكل التي تواجههم في عملية التسجيل أو تقديم الشكاوي علي أحقية الحصول علي الدعم أو إستيفاء الشروط.

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طريقة الاستعلام عن دفعات حساب المواطن.

من خلال موقع برنامج حساب المواطن يمكن الإستعلام عن كل دفعة شهرية من خلال ملئ البيانات الشخصية مثال الاسم ورقم الهوية وباقي البيانات الخاصة ومن خلاله يمكن الاستعلام عن الدفعات أو تقديم الشكاوي وترك أي إستفسارات أو شكاوي وكذلك التسجيل للمرة الأولي وإرسال البيانات الخاصة لبحث مدي إستحقاق كل مواطن للحصول علي الدعم المادي.

شروط الدخول أوالتسجيل في برنامج حساب المواطن للمرة الأولي.

1- أن يكون المتقدم من داخل المملكة السعودية أو يكون حاصل علي إقامة دائمة بها.

2- علي المتقدم أن لا يكون خارج المملكة السعودية خلال الثلاثة أشهر الماضية.

3- أن لا يكون المتقدم من مقيماً داخل منطقتي السجون أو الإيواء السعودية.

4- يجب أن يتوافق دخل رب الأسرة مع شروط كونه من أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط.

5- بالاضافة الي أهم العناصر وهو الحصول علي الجنسية السعودية.

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