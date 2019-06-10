شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم للقضاة: أدوا الأمانة في إحقاق العدالة ورد المظالم لأهلها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في مقر مكتبة بجدة اليوم (الاثنين)، رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة الشيخ محمد بن صلاح الحصيني، ورئيس المحكمة الإدارية بمكة المكرمة فضيلة الشيخ صالح بن عبدالله السعوي، ومساعد رئيس المحكمة الإدارية بجدة فضيلة الشيخ سعيد بن محمد الزهراني، وعدد من القضاة.

وجرى خلال اللقاء تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وهنأ الدكتور اليوسف القضاة بهذه المناسبة الغالية، سائلاً الله للجميع قبول الصيام والقيام وصالح الأعمال، حاثاً إياهم على أداء الأمانة والمسؤولية التي حملوها على عاتقهم في إحقاق العدالة ورد المظالم لأهلها، بعدالة مجودة ناجزة، وتيسيراً على المستفيدين وفق التوجيهات السامية من قبل القيادة الرشيدة في تحقيق عدالة منصفة بين الخصوم وأهل الحقوق.