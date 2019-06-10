شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي للالتحاق بـ«حرس الحدود» برتبة «جندي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة «جندي» للعام الهجري 1440. وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة «أبشر التوظيف» على الرابط www.jobs.sa.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج القبول المبدئي للالتحاق بـ«حرس الحدود» برتبة «جندي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.