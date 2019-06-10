شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن ناصر يدشن الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بـ«العيدابي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان) (تصوير: سهيل حمزي)

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه في الإمارة اليوم (الإثنين)، الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية، التي تنظمها وزارة التعليم خلال صيف العام الحالي في أربع مناطق منها إدارة تعليم صبيا، ‪حيث تنفذ الحملة في أكثر من 28 مركزاً بقطاع العيدابي، وتستمر من الرابع من شهر شوال وحتى الرابع من شهر ذي الحجة القادم، مستهدفة أكثر من ألف دارس ودارسة في قطاعي البنين والبنات، وذلك بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع تحت إشراف مباشر من وزارة التعليم

وأشاد أمير منطقة جازان بتنفيذ الحملة على مستوى تعليم صبيا، والتي تعود بالنفع والفائدة على أهالي تلك المناطق الجبلية وفقا لتطلعات ولاة الأمر، للعمل على القضاء على الأمية بالمملكة ونشر العلم والتعليم متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، أن الحملة هي أحد البرامج التعليمية التي تستهدف فئة من المواطنين في أماكنهم في المناطق والمحافظات لمحو أميتهم من خلال المقررات الدراسية، التي تقدم للدارسين والدارسات إضافة لما تقدمه الحملة من الخدمات بالتعاون مع عدد من الوزارات، والتي تشمل: التوعية الدينية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتوعية الصحية من وزارة الصحة، والإرشادات البيطرية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتوعية الاجتماعية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب مشاركة وزارة الإعلام، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الهيئة الإشرافية للحملة.

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وأبان الحازمي بأنه يتم منح الدارسين والدارسات مكافأة مالية في نهاية دراستهم وذلك بمقدار 1000 ريال، كما يمنح الدارسون والدارسات الذين أتقنوا المهارات المطلوبة شهادة اجتياز برنامج «مجتمع بلا أمية»، ما يأهلهم لمواصلة التعليم في مراكز تعليم الكبار النظامية

هذا وكرم أمير منطقة جازان الطالب أكرم بن محمد سويد جديبا؛ من إدارة التعليم في صبيا؛ بمناسبة فوزه بجائزة الشيخ حمدان للأداء التعليمي المتميّز على مستوى الخليج العربي في فرع الطالب ضمن الدورة الـ 21 للجائزة. منوها بدور تعليم صبيا وأسرة ومدرسة الطالب التي سخرت له البيئة المناسبة لابراز تفوقه ودعم موهبته وتفوقه على مستوى المملكة والخليج.

وقدم مدير تعليم صبيا التهنئة لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز شاكراً لهما التشجيع الدائم، والدعم اللا محدود للتميز والمتميزين من أبناء منطقة جازان. كما قدّم الحازمي؛ الشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ نظير متابعتهم وحرصهم على تحقيق التميز في جميع المجالات العملية التعليمية.

فيما عبَّر الطالب أكرم بن محمد جديبا عن سعادته الغامرة بهذا الفوز شاكراً الله على توفيقه وعونه، مشيداً بدعم إدارة التعليم في صبيا له، مهدياً هذا الفوز لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأسرته التي سهرت من أجل تحقيق هذا المنجز.