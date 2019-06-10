شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء» تعتذر مجدداً عن انقطاع التيار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

لليوم الثاني على التوالي، قدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها عن انقطاع محدود في التيار الكهربائي في منطقة نجران اليوم (الاثنين).

وأوضحت «السعودية للكهرباء» في تغريده عبر حسابها في «تويتر» أن فرقها الفنية والميدانية تقوم بالعمل لإصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن.