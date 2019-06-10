شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: تطهير 28 ألف هكتار من الجراد الصحراوي في 4 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطهير 28.160 هكتاراً من الجراد الصحراوي في 4 مناطق بالرش الجوي، وذلك خلال الفترة من 7 رمضان حتى 4 شوال الجاري.

وأوضحت الوزارة أنه تم تطهير 6000 هكتار في الغاط وساجر بمنطقة الرياض، و13800 هكتار في مليجة والخفجي والصرار والقرية العليا بالمنطقة الشرقية، و7760 هكتاراً في بريدة والأسياج وغرب ساجر بمنطقة القصيم، 600 هكتار في الحائط والوهيبية بمنطقة حائل.

وأضافت أنه تمت المكافحة عبر 96 طلعة جوية، استخدمت فيها 22160 لتراً من المبيدات.