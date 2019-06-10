شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال وكيل وزارة الطاقة عن انقطاعات الكهرباء في نجران؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج المكلف الدكتور عبدالرحمن المهنا، في مؤتمر صحفي مشترك مع وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي عقد في إمارة منطقة نجران اليوم (الاثنين)، توفير مولدات كهربائية إضافية للمنطقة خلال أسبوع تضمن عدم عودة الانقطاعات على سكان المنطقة.

وأشارا إلى تشكيل لجنة مهمتها تلمس أوجه القصور وعدم تكرار ما حدث منذ نهاية شهر رمضان وحتى اليوم، مع محاسبة كل مقصّر تسبب في هذه الانقطاعات. وأوضحا أنه لا يحق لشركة الكهرباء أن تحصل من المشتركين على مبالغ وهي لا تقدم الخدمة.

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ولفت الدكتور المهنا إلى عدم رضا هيئة تنظيم الكهرباء عن تحسين مستوى الخدمة، بل ومطالبة الشركة بتحسين خدماتها للمشتركين في منطقة نجران.

وأشار الدكتور العبادي خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على رفع كفاء خدمة الكهرباء لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.

من جهته، أبان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المكلف الدكتور عبدالرحمن بن علي المهنا، أن الهيئة وجهت موظفيها من اليوم الأول من انقطاع الكهرباء بالعمل على مدار الساعة لمتابعة إعادة الخدمة للمشتركين، مؤكداً أن الهيئة تعمل على متابعة شركة السعودية للكهرباء للوفاء بالتزاماتها تجاه مشتركيها، وتقديم الخدمة لهم على أكمل وجه.

وأفاد رئيس قطاع التوزيع الجنوبي المهندس عبدالرحمن السلولي، بأن الشركة وفرت مولدات جاهزة وذلك لعدم تكرار انقطاع الكهرباء مستقبلاً، كما قامت بمتابعة الحدث أولاً بأول وبحث أوجه القصور والعمل على إيجاد حلول قصيرة المدى لتفادي انقطاع الكهرباء، إضافة إلى حلول عاجلة خلال الشهرين القادمين، وطويلة الأجل تضمن استمرارية الخدمة بدون أي انقطاعات في الكهرباء مستقبلاً عن المشتركين.