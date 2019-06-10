، أمير الرياض يستقبل مدير عام الدفاع المدني وعدداً من كبار الضباط ،

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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وعدداً من كبار الضباط الدفاع المدني الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.
وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلاً الله -العلي القدير- أن يعيده علينا في أمن وأمان واطمئنان.
وقلّد أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير مرور منطقة الرياض، اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري.
وتمنى أمير منطقة الرياض، للواء "الزكري"، المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.
وعبَّر اللواء "الزكري" عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة الملكية، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية في خدمة الدين، والوطن.
أمير الرياض يستقبل مدير عام الدفاع المدني وعدداً من كبار الضباطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10
استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وعدداً من كبار الضباط الدفاع المدني الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.
وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلاً الله -العلي القدير- أن يعيده علينا في أمن وأمان واطمئنان.
وقلّد أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير مرور منطقة الرياض، اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري.
وتمنى أمير منطقة الرياض، للواء "الزكري"، المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.
وعبَّر اللواء "الزكري" عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة الملكية، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية في خدمة الدين، والوطن.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
04:20 PM
قلَّد "الزكري" رتبته الجديدة
استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وعدداً من كبار الضباط الدفاع المدني الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.
وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلاً الله -العلي القدير- أن يعيده علينا في أمن وأمان واطمئنان.
وقلّد أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير مرور منطقة الرياض، اللواء سليمان بن عبدالله الزكري، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري.
وتمنى أمير منطقة الرياض، للواء "الزكري"، المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.
وعبَّر اللواء "الزكري" عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة الملكية، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية في خدمة الدين، والوطن.
، أمير الرياض يستقبل مدير عام الدفاع المدني وعدداً من كبار الضباط ،
المصدر : الخليج 365
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