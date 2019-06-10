محمد بن مسعود - الدمام - معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق عبر منصة "أبشر توظيف" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) للعام الدراسي 1440/1441هـ.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية www.jobs.sa . إعلان نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 49 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-10 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) للعام الدراسي 1440/1441هـ.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية www.jobs.sa . 10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 Advertisements 04:15 PM معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق عبر منصة "أبشر توظيف" معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق عبر منصة "أبشر توظيف" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) للعام الدراسي 1440/1441هـ.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية www.jobs.sa . ، إعلان نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 49 ،

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