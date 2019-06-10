، كشف مخطط إرهابي لـ"حزب الله" في لندن ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحكومة البريطانية تكتمت على العملية

أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، اليوم (الاثنين)، أن إرهابيين على علاقة بميليشيا حزب الله المدعومة من إيران، خزنوا عناصر تدخل في صناعة قنابل في لندن في 2015 في قضية إرهابية بقيت مخفية عن العامة.

ونقلت "ديلي تلغراف" عن مصادر أمنية أنه في أعقاب معلومات من حكومة أجنبية اكتشفت الشرطة البريطانية وجهاز الاستخبارات الداخلية "إم آي-5" آلافًا من عبوات الثلج، التي تستخدم لمرة واحدة، تحتوي على ثلاثة أطنان من نترات الأمونيوم.

وأوضحت أن شخصًا اعتقل في عمليات دهم في شمال غرب لندن، لكن أخلي سبيله فيما بعد من دون توجيه تهمة، بعد عملية استخبارات سرية، لم تكن تهدف إلى ملاحقة جنائية.

وأضافت أن قرار عدم الكشف عن المعلومات بشأن اكتشاف المخزون، الذي جاء به بعد إبرام الاتفاق النووي الإيراني، من شأنه أن يثير تساؤلات.

وبينت الصحيفة أن رئيس الحكومة آنذاك ديفيد كاميرون ووزيرة الداخلية تيريزا ماي، أبلغا بالأمر، لكن النواب الذين كان يناقشون مسألة حظر "حزب الله" في بريطانيا، لم يجر إبلاغهم.

وأشارت إلى أن عمليات عثور مماثلة لعبوات ثلج تستخدم في تخزين متفجرات، سجلت في أماكن أخرى في العالم.

وأضافت أنه جرى استخدام عبوات الثلج لأنها تبدو غير مؤذية وأسهل للنقل.

وفي تلك الفترة كان الجناح العسكري لحزب الله محظورًا في بريطانيا، لكن الحزب الشيعي اللبناني بأكمله أدرج على قوائم بريطانيا للإرهاب في وقت سابق هذا العام.