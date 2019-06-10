محمد بن مسعود - الدمام - مقتل وجرح العشرات وتدمير عتاد شنت قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، اليوم الاثنين عملية نوعية ضد تحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأفاد قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن كتيبة التدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة داهمت تحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح، أسفرت عن قتل وجرح العشرات وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى منها. ويوصل الجيش الوطني عملياته العسكرية مسنوداً بمقاتلات ومدفعية قوات التحالف العربي لاستعادة محافظة صعدة من أيدي ميليشيا الانقلاب. عملية نوعية للجيش اليمني ضد تحصينات الحوثي في صعدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10 شنت قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، اليوم الاثنين عملية نوعية ضد تحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأفاد قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن كتيبة التدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة داهمت تحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح، أسفرت عن قتل وجرح العشرات وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى منها. ويوصل الجيش الوطني عملياته العسكرية مسنوداً بمقاتلات ومدفعية قوات التحالف العربي لاستعادة محافظة صعدة من أيدي ميليشيا الانقلاب. Advertisements 10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 04:08 PM مقتل وجرح العشرات وتدمير عتاد مقتل وجرح العشرات وتدمير عتاد شنت قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، اليوم الاثنين عملية نوعية ضد تحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأفاد قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن كتيبة التدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة داهمت تحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح، أسفرت عن قتل وجرح العشرات وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى منها. ويوصل الجيش الوطني عملياته العسكرية مسنوداً بمقاتلات ومدفعية قوات التحالف العربي لاستعادة محافظة صعدة من أيدي ميليشيا الانقلاب. ، عملية نوعية للجيش اليمني ضد تحصينات الحوثي في صعدة ،

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