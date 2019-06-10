دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الموت يُغيِّب «مدير تعليم مكة» بعد تعرضه لأزمة صحية

فُجع الوسط التعليمي في إدارة «تعليم منطقة مكة المكرمة» ومحافظة جدة، اليوم الأحد، بوفاة مدير تعليم منطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد الثقفي؛ إثر تعرضه لأزمة صحية اُدخل على إثرها المستشفى صباح يوم الخميس الماضي.

وستتم الصلاة على الفقيد، بعد صلاة فجر يوم غدٍ الإثنين في المسجد الحرام والدفن في مقبرة شهداء الحرم.

وتتقدم أسرة صحيفة «عاجل» بأحرّ التعازي لأسرة وذوي الفقيد ومنسوبي إدارته، سائلة الله- تعالى- أن يتغمَّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.