الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة إلى أمير الكويت

نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وعبر الأمير منصور بن متعب، خلال استقبال أمير دولة الكويت له في قصر بيان، عن التعازي والمواساة للقيادة الكويتية، سائلًا الله تعالى أن يتغمَّد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

رافق الأمير منصور بن متعب خلال الاستقبال، الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وصل في وقت سابق اليوم إلى الكويت، حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي، الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

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وغادر الأمير الدكتور منصور بن متعب، دولة الكويت بعد أن نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، إلى أمير دولة الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي؛ حيث كان في وداعه بمطار الكويت الدولي كل من: الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

وتوفيت والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، يوم السبت الماضي، وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، قال فيها: «علمنا بنبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير- رحمها الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون»، كما بعث ببرقية عزاء إلى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، قال فيها: «علمنا بنبأ وفاة والدتكم السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير– رحمها الله– وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببرقية عزاء ومواساة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، في قال فيها: «تلقينا نبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير- رحمها الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحرّ التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

وبعث أيضًا برقية عزاء ومواساة، إلى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، قال فيها: «تلقينا نبأ وفاة والدتكم السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».