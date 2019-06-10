أتربة ورؤية محدودة على 4 مناطق خلال الساعات المقبلة

وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، تنبيهًا برياح وأتربة على مناطق مكة المكرمة وعسير وتبوك، إضافة إلى تنبيه بسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، في الوقت الذي حذَّر فيه مدني نجران، المواطنين، بعدم الاقتراب من مجاري السيول.

وأشارت الأرصاد- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إلى رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على «القنفذة والليث» بمنطقة مكة المكرمة، وعلى «البدع وتبوك وتيماء» بمنقطة تبوك، وعلى «البرك» بمنطقة عسير، وكذلك على «نجران وبدر الجنوب وحبونا، وثار، ويدمه، وخباش» بمنطقة نجران.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الحالة الجوية السابقة تستمر على منطقة مكة المكرمة؛ حتى الساعة التاسعة مساء اليوم، بينما تستمر على مناطق تبوك وعسير ونجران؛ حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

في السياق ذاته، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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وكان خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، قد توقع لطقس اليوم الإثنين- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن السماء ستكون ممطرة من مكة المكرمة وجنوبًا حتى جازان، مع وجود فرصة لهطول أمطار على أجزاء من الوسطى ووسط الشمال وشرقه.

وأشار كراني إلى أن درجات الحرارة ستسجل أقصى درجة، وتتراوح بين 47 و50 درجة مئوية في الظل على الشرق، وتتخطى الـ53 درجة مئوية تحت الشمس، ويليه الوسط والغرب، موضحًا أن هناك نشاطًا ملموسًا للرياح، خاصة على سواحل الغرب، ناصحًا بتجنب أشعة الشمس.

وتوقَّع كراني، في تغريدة سابقة، تقلبات جوية متسارعة تتمثل في تدهور وتحسُّن الرؤية على معظم المناطق، تكون مصاحبة للفترة الانتقالية المبكرة بين الربيع والصيف، والتي ستنتهي عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 22 يونيو الجاري، عندها يبدأ الصيف، مع تواجد سحاب ممطر يمتد من وسط وغرب الشمال؛ حتى الجنوب الغربي.