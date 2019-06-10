«حساب المواطن» يكشف تفاصيل الدفعة الـ19

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، أنه تم إيداع 2.5 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة التاسعة عشرة (شهر يونيو 2019م)، مضيفًا أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 9.2 ملايين ريال.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إن نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة (يونيو 2019) بلغ 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ12.4 مليون مستفيد.

وأشار القحطاني إلى أن إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية بلغ أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي للدفعة التاسعة عشرة أكثر من 342 مليون ريال.

وأضاف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يونيو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وأوضح القحطاني، أن البرنامج يوفر إمكانية معرفة مبلغ الدعم المتوقع الحصول عليه، وذلك باستخدام الحاسبة التقديرية للدعم من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وبأن المستفيد من البرنامج يمكنه تغيير حسابه البنكي من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية والذهاب إلى صفحة «تفاصيل الطلب» ثم «بيانات الحساب البنكي» ومن ثم تغيير رقم الآيبان.

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وأعلن برنامج «حساب المواطن»، في وقت سابق اليوم، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأشار الحساب الرسمي للبرنامج في موقع «تويتر»، إلى أنه «بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصَّص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتُهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله».

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أوضح في التاسع من مايو الماضي، أنه تم إيداع مبلغ 2.5 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الـ18 (شهر مايو 2019)؛ حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال، فيما بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83%، متخطيًا عددهم حاجز الـ12.3 مليون مستفيد.

وأضاف أنّ نسبة الإناث المستفيدات كأرباب أسر بلغت 7%، فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأنَّ المستقلات الإناث شكّلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وأنّ 83% من إجمالي المستقلين، والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وأوضح القحطاني، أنّ معدل التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الثامنة عشرة (مايو 2019م) قد بلغ 1.2- %؛ ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.72 ملايين مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية (أبريل 2019م) والتي بلغ عدد مستفيديها 3.77 ملايين.