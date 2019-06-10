بالصور.. أمير جازان يقلِّد مدير شرطة المنطقة رتبة «اللواء»

قلد أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، مدير شرطة المنطقة العميد عبدالله بن مسفر الزهيري رتبته الجديدة «لواء» عقب صدور الأمر السامي الكريم بذلك.
وتمنى أمير جازان للواء الزهيري، المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، حاثًّا الجميع على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل.
من جهته، عبر مدير الشرطة اللواء عبدالله الزهيري، عن خالص شكره للقيادة الرشيدة- حفظهم الله-، ولوزير الداخلية وأمير منطقة جازان ونائبه، على هذه الثقة، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يعينه على خدمة دينه ووطنه.
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