جامعة نجران تعلن مواعيد قبول طلبة وطالبات الثانوية العامة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي 1440هـ / 1441هـ.

وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة نجران الدكتور زهير العمري، إن القبول يتم عبر ثلاث مراحل، بعقبه القبول الاحتياطي للفصلين والقبول الاحتياطي للفصل الثاني.

وأوضح الدكتور العمري، أن آلية القبول ستكون على ثلاث مراحل، أولها مرحلة القبول الرئيسي، وتبدأ بتاريخ 16 شوال 1440هـ وتنتهي بتاريخ 4 ذو القعدة 1440هـ، وتعلن نتائجها في 7 ذو القعدة 1440هـ.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستكون للقبول الاحتياطي للفصلين، وتبدأ بتاريخ 18 شوال 1440هـ حتى 25 شوال 1440هـ وتعلن نتائجها بتاريخ 28 شوال 1440هـ، فيما ستخصص المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني حسب المقاعد المتاحة وتبدأ بتاريخ 3 ذو الحجة 1440هـ ولغاية 17 ربيع الآخر 1441هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 21 ربيع الآخر 1441هـ.

وأشار الدكتور العمري، إلى أن الجامعة حددت عددًا من الشروط الواجب توفرها في المتقدم، وهي أن يكون سعوديًّا أو من أم سعودية، ويكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إضافة إلى عدم تجاوز عمر المتقدم 25 عامًا والمتقدمة 30 عامًا، وكذلك استيفاء أيّ شروط أخرى تراها الجامعة، مضيفًا أن التقديم سيكون متاحًا فقط على البوابة الإلكترونية للجامعة.

