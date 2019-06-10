إعلان نتائج القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين 49 والقبول النهائي على رتبة جندي بحرس الحدود

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) للعام الدراسي 1440/1441.

كما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي" للعام الهجري1440.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال الدخول على منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية.