السعودية اليوم / محافظ "ثار " يستقبل عدداً من كُتاب عدل المحافظة



نجران 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

استقبل محافظ ثار محمد بن عفيصان بمقر المحافظة اليوم, كُتاب عدل المحافظة محمد بن سعيد الغامدي, ومعجب بن عبدالله القحطاني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بكتابة العدل بالمحافظة والمراكز التابعة لها, والمعوقات وسبل معالجتها، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين فرع كتابة العدل والجهات الأخرى بالمحافظة.

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16:24ت م

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