السعودية اليوم / أمانة الجوف ترفع 3167 طنًا من النفايات المنزلية خلال شهر رمضان



سكاكا 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

رفعت أمانة منطقة الجوف ضمن حملة "معالجة التشوه البصري" خلال شهر رمضان المبارك 3167 طنًا من النفايات المنزلية، فيما بلغت المخلفات الصلبة التي تم رفعها 370 طنًا, بالإضافة لإزالة 77 سيارة تالفة داخل الأحياء ، ومعالجة 2883 تشققات بالطرقات.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي, أن الأمانة تواصل أعمالها يوميًا في إزالة المخلفات ومعالجة كل ما يتعلق بتشوه المدينة, حاثًا المواطنين والمقيمين على التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940.

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15:59ت م

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