انقطاع الكهرباء في نجران للمرة الثانية والشركة تعتذر وتتأسف

2019-06-10

متابعات الخليج 365 - نجران

انقطع التيار الكهربائي عن منطقة نجران للمرة الثانية خلال أقل من 36 ساعة فيما وعدت الشركة السعودية للكهرباء بسرعة إعادة الخدمة.

وقالت الشركة في بيان لها : تسبّب خلل فني في الشبكة الكهربائية بحدوث انقطاع محدود لبعض المشتركين في منطقة نجران، والشركة السعودية للكهرباء تعتذر وتتأسف لمشتركيها المتأثرين، ونؤكد أن الفِرَق الفنية والميدانية تقوم بالعمل لإصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن.

وكان التيار الكهربائي انقطع أمس عن ١٥٣ ألف مشترك بما فيهم مستشفيات وهيئات صحية في منطقة نجران اليوم؛ ما تسبّب في حالة من الضيق والضجر بين المواطنين.

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وأجرى أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا وتمّ الاتفاق على اجتماع مفصلي لإنهاء المشكلة.

وفي وقت لاحق من يوم أمس تم إعادة الكهرباء تدريجيًّا لكل المشتركين.

وتسبّب انقطاع التيار المتكرر في تذمر واستياء المواطنين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية موسم الصيف بشكل فعلي.

وطالب المواطنون أن تكون هناك صيانة ليست دورية بل رئيسية في هذي الفترة من السنة لتلافي حدوث هذي الأعطال.