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تسهيل تبادل إصدار تأشيرات الدخول بين المملكة وروسيا

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2019-06-10

تسهيل تبادل إصدار تأشيرات الدخول بين المملكة وروسيا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، أن المملكة وروسيا تدرسان اقتراحًا لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول لكلا البلدين لفئات مُحدّدة من مواطنيهما.

وقال الفالح اليوم الاثنين في موسكو: “نأمل في أن يشجع تسهيل الحصول على تأشيرات للمواطنين السعوديين على تعزيز التعاون بين البلدين، ونحن على استعداد لتوقيع مثل هذا الاتفاق خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للمملكة العربية في الخريف القادم”.

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وأوضح الفالح أن المملكة تبذل كل جهد من أجل اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تسهل حركة المواطنين المسلمين الروس الذين يُؤدّون فريضة الحج في المملكة.

وأعلن الفالح خلال افتتاح الاجتماع السادس للجنة الحكومية الروسية السعودية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، أن المملكة تتوقّع من روسيا أن تفعل الشيء نفسه، وتعرض امتيازات وتسهيلات للحصول على التأشيرة لفئة معينة من السعوديين.

وأضاف أن المملكة “تنوي فتح قنصلية عامة في مدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان من أجل القيام بهذه الإجراءات”.

كما أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في هذا الصدد، أن روسيا تتفق مع السعودية على تحسين الإطار القانوني لتسهيل نظام التأشيرات والإجراءات الجمركية بين البلدين.





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