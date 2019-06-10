منصور بن متعب ينقل تعازي الملك سلمان وولي العهد للقيادة الكويتية في وفاة والدة رئيس الوزراء

2019-06-10

متابعات الخليج 365 - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت وصاحب السمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح – رحمها الله -.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت لسموه اليوم في قصر بيان.

وعبر سمو الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الكويتية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

رافق سموه خلال الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الكويت، حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي سمو الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

وغادر سموه دولة الكويت بعد أن نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لسمو أمير دولة الكويت ولسمو ولي العهد ولسمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي حيث كان في وداع سموه بمطار الكويت الدولي سمو الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

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