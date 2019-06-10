- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم موسكو: نولي اهتماماً كبيراً لزيارة بوتين إلى المملكة أكتوبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موسكو: نولي اهتماماً كبيراً لزيارة بوتين إلى المملكة أكتوبر المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّدت موسكو أنها تُولي اهتماماً كبيراً للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة في أكتوبر المقبل؛ تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وكان الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكّد استمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية هذا العام.
من جانبه قال وزير الطاقة المهندس، خالد الفالح، إن المملكة تنتظر زيارة الرئيس الروسي بوتين المقررة في أكتوبر من هذا العام.
وكان خادم الحرمين قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة المملكة أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: نولي اهتماماً كبيراً لزيارة بوتين إلى المملكة أكتوبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.