موسكو: نولي اهتماماً كبيراً لزيارة بوتين إلى المملكة أكتوبر المقبل

2019-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّدت موسكو أنها تُولي اهتماماً كبيراً للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة في أكتوبر المقبل؛ تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وكان الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكّد استمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية هذا العام.

من جانبه قال وزير الطاقة المهندس، خالد الفالح، إن المملكة تنتظر زيارة الرئيس الروسي بوتين المقررة في أكتوبر من هذا العام.

وكان خادم الحرمين قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة المملكة أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر عام 2018.