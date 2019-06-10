محمد بن مسعود - الدمام - نقلة نوعية تهدف إلى التقليل من تكبد المستفيدين عناء السفر بدأ مستشفى حفرالباطن المركزي تطوير قسم الأورام بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، من خلال الزيارات المجدولة بالعيادات في تقديم الخدمات لمستفيدي مرضى الأورام بحفر الباطن. وقد أطلق الطاقم الطبي خدمة علاج الأورام عن طريق الحقن الوريدي للأدوية الكيميائية. وبدأ العلاج عن طريق الفم منذ أكثر من ستة شهور، فيما يعمل البرنامج على تقديم الخدمة للمستفيدين أسبوعياً. وتعتبر هذه الخدمة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين، حيث تساهم في الحد من تكبد المستفيدين عناء السفر. ويعمل البرنامج الآن على علاج الأورام الصلبة وسيتم تطويره ليشمل جميع أنواع الأورام. بدء علاج الأورام بالحقن الوريدي في مستشفى حفر الباطن المركزي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10 بدأ مستشفى حفرالباطن المركزي تطوير قسم الأورام بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، من خلال الزيارات المجدولة بالعيادات في تقديم الخدمات لمستفيدي مرضى الأورام بحفر الباطن. وقد أطلق الطاقم الطبي خدمة علاج الأورام عن طريق الحقن الوريدي للأدوية الكيميائية. وبدأ العلاج عن طريق الفم منذ أكثر من ستة شهور، فيما يعمل البرنامج على تقديم الخدمة للمستفيدين أسبوعياً. Advertisements وتعتبر هذه الخدمة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين، حيث تساهم في الحد من تكبد المستفيدين عناء السفر. ويعمل البرنامج الآن على علاج الأورام الصلبة وسيتم تطويره ليشمل جميع أنواع الأورام. 10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 03:33 PM نقلة نوعية تهدف إلى التقليل من تكبد المستفيدين عناء السفر نقلة نوعية تهدف إلى التقليل من تكبد المستفيدين عناء السفر بدأ مستشفى حفرالباطن المركزي تطوير قسم الأورام بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، من خلال الزيارات المجدولة بالعيادات في تقديم الخدمات لمستفيدي مرضى الأورام بحفر الباطن. وقد أطلق الطاقم الطبي خدمة علاج الأورام عن طريق الحقن الوريدي للأدوية الكيميائية. وبدأ العلاج عن طريق الفم منذ أكثر من ستة شهور، فيما يعمل البرنامج على تقديم الخدمة للمستفيدين أسبوعياً. وتعتبر هذه الخدمة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين، حيث تساهم في الحد من تكبد المستفيدين عناء السفر. ويعمل البرنامج الآن على علاج الأورام الصلبة وسيتم تطويره ليشمل جميع أنواع الأورام. ، بدء علاج الأورام بالحقن الوريدي في مستشفى حفر الباطن المركزي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء علاج الأورام بالحقن الوريدي في مستشفى حفر الباطن المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.