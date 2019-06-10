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وصلت أسراب الجراد إلى جنوب منطقة جازان في عدد من المواقع؛ كان آخرها "الدغارير"، وأكّد أهالي القرى الجنوبية أن توافد الجراد بشكل خفيف لم يكن له تأثيرات مباشرة، فيما شدّدوا على استعجال عمليات مكافحته حتى لا يتكاثر بالشكل المؤذي.
وكانت قد وصلت قبل مدة الطائرة الأولى من أسطول طائرات شركة التيار الجوي السعودية المتخصّصة في مجال الرش الجوي التي تُدار بكوادر سعودية من طيارين وفنيين ذوي خبرة عالية في مجال الطيران، إلى مهبط وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان؛ وذلك للبدء بعمليات الرش الجوي لمكافحة أسراب الجراد ونواقل المرض الأخرى.
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صور مدهشة للحشرات عن قرب!
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الجراد يزحف ويواصل توافده بجازان وطائرات الرش تصل للمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.