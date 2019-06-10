السعودية اليوم / إعلان نتائج القبول النهائي للالتحاق بالخدمة العسكرية في حرس الحدود برتبة "جندي"



الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي" للعام الهجري1440هـ.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر التوظيف) على الرابط www.jobs.sa .

// انتهى //

15:50ت م

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