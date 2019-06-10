اجتماعي / رئيس هيئة المواني: نعمل على تقديم خدمات تنافسية للموانئ السعودية



الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

أقامت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" أمس، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك في مقرها الرئيس بالرياض، بحضور معالي رئيس الهيئة المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، وجمعاً من منسوبي ومنسوبات الهيئة، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

ورفع معالي رئيس الهيئة بهذه المناسبة أسمى وأصدق التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي "موانئ" لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار معاليه إلى أن الموانئ

وأشاد معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ بما حققته الموانئ السعودية خلال الفترة الماضية من نمو وارتفاع لافت في معدلات عمليات المناولة، مؤكداً أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على تقديم وتطوير كافة الخدمات والإجراءات التي تضمن تنافسية وجاذبية الموانئ السعودية على المستويين الإقليمي والدولي، سائلاً الله أن يديم على بلادنا وأهلها نعمة الأمن والأمان والازدهار.

// انتهى//

15:49ت م

0138



الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأقامت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" أمس، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك في مقرها الرئيس بالرياض، بحضور معالي رئيس الهيئة المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، وجمعاً من منسوبي ومنسوبات الهيئة، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.ورفع معالي رئيس الهيئة بهذه المناسبة أسمى وأصدق التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي "موانئ" لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وأشار معاليه إلى أن الموانئ السعودية تشرفت باستقبال ومغادرة أكثر من (207) ألف معتمراً من بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو لعام 2019م، بنسبة زيادة بلغت (%120) مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م، وذلك وفق منظومة متكاملة من الخدمات والآليات المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان حسن خدمة وراحة ضيوف الرحمن، مثمناً دور شركاء "موانئ" الذين ساهموا في تقديم كافة الخدمات في سبيل راحة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن.وأشاد معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ بما حققته الموانئ السعودية خلال الفترة الماضية من نمو وارتفاع لافت في معدلات عمليات المناولة، مؤكداً أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على تقديم وتطوير كافة الخدمات والإجراءات التي تضمن تنافسية وجاذبية الموانئ السعودية على المستويين الإقليمي والدولي، سائلاً الله أن يديم على بلادنا وأهلها نعمة الأمن والأمان والازدهار.// انتهى//15:49ت م0138

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / رئيس هيئة المواني: نعمل على تقديم خدمات تنافسية للموانئ السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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