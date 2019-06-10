السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي صحيفة أصداء وطني



الدمام 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, رئيس تحرير صحيفة أصداء وطني الإلكترونية سلمان بن أحمد العيد, وعدد من منسوبي الصحيفة.

واطلع سموه على أعمال الصحيفة والجهود التي قدمتها منذ انطلاقتها، مبيناً سموه أهمية الدور الكبير والمهم للإعلام في كل المجتمعات، مؤكداً أهمية الالتزام بالموصوعية والمصداقية والدقة في نقل المادة الخبرية واستقائها من مصادر ها الصحيحة.

من جانبه, قدم رئيس التحرير شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بجميع الإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة.

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15:31ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.