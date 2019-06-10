السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يُقلد عدداً من الضُبّاط رُتبهم الجديدة



جدة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة ، الرُتَب الجديدة لعددِ من الضباط في مختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة.

وهنأ سمو أمير منطقة مكة المكرمة الضباط المترقين ، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح وهم : اللواء محمد الوذيناني مساعد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة ، واللواء عايض البقمي مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة ، واللواء عابد الحارثي مدير جوازات منطقة مكة المكرمة ، والعميد جمعان الزهراني مدير إدارة الضبط الإداري سكرتير اللجنة الأمنية الدائمة بشرطة المنطقة ، والعميد وليد السديس قائد أمن الإمارة بجدة.

من جانبهم عبّر الضباط المترقين عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة ، مؤكدين أنها ستكون - بإذن الله - عوناً لهم لخدمة الدين والوطن وقيادته.

// انتهى //

15:29ت م

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