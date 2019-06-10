السعودية اليوم / الصحة العالمية تكشف ارتفاع أعداد ضحايا اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس



طرابلس 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس، لتصل إلى 635 قتيلا حتى الآن.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن حصيلة القتلى شملت 41 مدنيًا لقوا مصرعهم في الاشتباكات، فيما أصيب أكثر من 3550 شخص آخر من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي.

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15:28ت م

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