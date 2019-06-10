السعودية اليوم / بدء القبول الإلكتروني الموحد في جامعات الرياض وكليات التقنية في 14 شوال للطلاب و 16 شوال للطالبات



الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات في 14 شوال المقبل للطلاب و 16 شوال للطالبات.

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض، بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.

وحدّدت مواعيد قبول الطلاب على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الاثنين (14/10/1440هـ) وإغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22/10/1440هـ)، و إعلان نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس (01/11/1440هـ) ، وإعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08/11/1440هـ).

وبالنسبة لمواعيد قبول الطالبات فقد حدّدت على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (16/10/1440هـ)، وإغلاق البوابة يوم الأربعاء (23/10/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس (08/11/1440هـ).

وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول عبر بوابتي القبول الموحد: بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa)، وبوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).

// انتهى //

14:52ت م

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