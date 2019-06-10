ع السعودية اليوم / لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني تؤكد الاستمرار بعملها لتنظيم العلاقات الفلسطينية اللبنانية



بيروت 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

أكدت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني استمرارها بعملها ومهماتها لتنظيم وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية استنادًا للدستور اللبناني .

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم، أن إدارة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هو احدى بنود وثيقة "رؤية لبنانية موحدة تجاه قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، التي وقعت عليها كل الأحزاب اللبنانية ذات التمثيل في المجلس النيابي.

وأشارت اللجنة إلى أن اللبنانيين والفلسطينيين معًا يشكون من غياب إدارة رسمية سليمة لواقع هذه المخيمات والمقيمين فيها وأمانهم وأمان محيطها كما يبسط سيادة الدولة عليها، مشيرةً إلى أن بسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هو بمثابة ترجمة أمنية لقيام الدولة القوية والقادرة والعادلة في لبنان.

وبينت انها تعمل بالتعاون والتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا واللجنة الشعبية في المخيم.

// انتهى //

14:44ت م

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