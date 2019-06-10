السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل اللجنة الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية خلال انعقاد القمم الثلاث



جدة 07 شوال 1440 هـ الموافق10 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد القمم الثلاث الخليجية، والعربية، والإسلامية بالعاصمة المقدسة أواخر شهر رمضان الماضي.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لكافة القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطة، مؤكداً سموه أن ما قاموا به من جهود وأعمال وما نتج عن ذلك من نجاحات عكس الصورة الإيجابية عن الإنسان السعودي.

ولفت أمير منطقة مكة المكرمة، إلى أن الأعمال التي نفذّها رجال الأمن في مختلف القطاعات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وخصوصاً إدارة الحشود ، مصدر فخر واعتزاز لكافة أبناء الوطن ، مضيفاً أنهم - بفضل الله - استطاعوا التعامل باقتدار مع مختلف الجنسيات والثقافات، وهذا ما يميّز رجل الأمن السعودي الذي يتحلى بالأخلاق والروح الإسلامية والشهامة العربية.

من جانبهم عبّر قادة القطاعات الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا لقمم مكة على متابعته الدائمة والتي كان لها بالغ الأثر بعد توفيق الله في نجاح المهام الموكلة إليهم.

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14:38ت م

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