السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تنظم حفلها السنوي بمناسبة عيد الفطر



أبها 07 شوال 1440 هـ الموافق10 يونيو 2019 م واس

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الجامعية حفل المعايدة السنوي لعيد الفطر المبارك 1440هـ، بحضور مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي و وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وقدم السلمي التهنئة للجميع بهذه المناسبة السعيدة كما هنأ جنود الوطن البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وأكد في كلمة ألقاها بالمناسبة أهمية تقديم كل الخدمات للطلاب والطالبات من خلال تهيئة البيئة المناسبة لهم ليحققوا المأمول منهم.

كما احتفل فرع الجامعة بتهامة بعيد الفطر المبارك، حيث شهد المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري حفل المعايدة الذي أقيم بهذه المناسبة بحضور منسوبي الفرع من أعضاء هيئة تدريس وموظفين، وقد نقل الشهري خلال الحفل معايدة معالي مدير الجامعة لمنسوبي الفرع، وحثهم على مضاعفة الجهد.

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14:37ت م

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