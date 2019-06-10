السعودية اليوم / أسواق المدينة تستقبل طلائع (الرطب)



المدينة المنورة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

يستقبل سوق التمور المركزي بالمدينة المنورة هذه الأيام طلائع الرطب بصورة ضيقة من المناطق المجاورة للمدينة كوادي الصفراء والبوير والجديدة والفرع، أما مزارع المدينة الداخلية فستبدأ غلتها بمشيئة الله في الأيام القليلة القادمة.

وأوضح المزارع رضاء عسيلان, أن الرطب القادم من خارج المنطقة دائما يأتي من المناطق المجاورة المكشوفة الحارة وبكميات قليلة لاتفي بالطلب لذا الكثير يستغل رطب إنتاج العام الماضي المبرد, مبيناً أن النخلة تستغرق منذ التلقيح حتى بداية الجني مايقارب خمسة أشهر وهذا يعتمد على مدى تعرضها للشمس وحلاوة الماء في الأرض المزروعة فيها، لافتاً إلى أن المتبع في عرف المزارعين أنه في نهاية " الجوزاء " يستعد المزارعين لجني الرطب وأول مايجنى في النخيل في مزارع المدينة "لونة مساعد" تليها الحليه ومن ثما الربيعة والروثانة وباقي النخيل.

من جهته أوضح دلال التمور بالسوق المركزي إبراهيم الردادي, أن طلائع الرطب تأتي من مناطق المدينة الحارة بصورة ضيقة في بداية الموسم, مشيراً إلى أن الأسعار في بداية الموسم للرطب "الربيعة ولونة مساعد" تتراوح مابين 40-50 لصندوق وفي منتصف الموسم ومع وفرة العرض تتراوح الأسعار لرطب لروثانة 15-25 لصندوق ولرطب الربيعة 8-18 لصندوق.

وأرجع الردادي ضعف الطلب على الرطب هذه الأيام بسبب أجواء العيد وانشغال الناس بمستلزمات العيد والسفر وقلة العرض, مبيناً أن السوق سيستقبل الكميات الكبيرة بمشيئة الله في 20 من الشهر الجاري وتستمر لمدة 25 يوم مع الأخذ بالاعتبار للأجواء وشدة الحرارة, مشيراً إلى أنه ومع وفرة العرض تستفيد المناطق المجاورة لمنطقة المدينة المنورة كمنطقة مكة المكرمة والقصيم والرياض والمدن الأخرى من الرطب ويرتفع معيار البيع ويستفيد المُزارع.

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14:37ت م

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