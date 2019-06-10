السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تُمدّد فترة القبول في برامج الدراسات العليا



جدة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز عن موعد التقديم لقبول الدراسات العليا العامة والنوعية "فترة إضافية" للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ ، وذلك في الفترة من 20 شهر شوال الجاري وحتى الـ 29 من ذات الشهر.

وأفاد عميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمي ، أن اختبار القدرات العامة للجامعيين ، الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم ، يُعد متطلب أساسي للتقديم لجميع برامج الدكتوراه والماجستير ، عدا بعض التخصصات الطبية ، علمًا أن صلاحية الاختبار 5 سنوات ، وأن اختبار اللغة الإنجليزية التوفل ، والأيلتس ، وكفايات اللغة الإنجليزية يعد ايضاً متطلب بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

وأشار إلى أنه جرى تحديد درجة معينة لاختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى 65 للقبول في جميع برامج الدراسات العليا العامة للدكتوراه والماجستير، ودرجة 50 لبرامج الدراسات العليا النوعية ، وأنه على جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات

ودعا الراغبين في التقديم على البرامج المتاحة وشروط القبول الدخول على موقع العمادة من خلال الرابط http://graduatestudies.kau.edu.sa.

// انتهى //

14:36ت م

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جدة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسأعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز عن موعد التقديم لقبول الدراسات العليا العامة والنوعية "فترة إضافية" للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ ، وذلك في الفترة من 20 شهر شوال الجاري وحتى الـ 29 من ذات الشهر.وأفاد عميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمي ، أن اختبار القدرات العامة للجامعيين ، الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم ، يُعد متطلب أساسي للتقديم لجميع برامج الدكتوراه والماجستير ، عدا بعض التخصصات الطبية ، علمًا أن صلاحية الاختبار 5 سنوات ، وأن اختبار اللغة الإنجليزية التوفل ، والأيلتس ، وكفايات اللغة الإنجليزية يعد ايضاً متطلب بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية.وأشار إلى أنه جرى تحديد درجة معينة لاختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى 65 للقبول في جميع برامج الدراسات العليا العامة للدكتوراه والماجستير، ودرجة 50 لبرامج الدراسات العليا النوعية ، وأنه على جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات السعودية غير جامعة الملك عبدالعزيز الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقدم إلكترونيًا خلال الفترة المشار إليها ، حيث لن يتم استقبال أي طلبات أخرى بعد انتهاء فترة القبول.ودعا الراغبين في التقديم على البرامج المتاحة وشروط القبول الدخول على موقع العمادة من خلال الرابط http://graduatestudies.kau.edu.sa.// انتهى //14:36ت م0110

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