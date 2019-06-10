بعد أمطار الشقيق.. غابت آليات الشفط عن الشوارع فحضر الجالون البلاستيكي

2019-06-10

متابعات الخليج 365 - علي مدخلي ـ جازان

أدّى تجمع كميات من مياه الأمطار في شوارع مدينة الشقيق بمنطقة جازان، إلى قيام عمال النظافة بابتكار طريقة لكي يُخففوا من ارتفاع منسوب المياه من هذه الشوارع؛ وذلك بإحضار جالون بلاستيكي، وتركيب لي بعد إحداث فتحة جانبية فيه لتصريف المياه بعيدًا عن الشوارع في عملية بدائية، نتيجة لغياب معدات الشفط.

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وأعرب عدد من أهالي الشقيق عن استغرابهم من عدم تحرك البلدية، وإحضار معداتها لشفط المياه التي تجمّعت نتيجة الأمطار التي هطلت على الشقيق في عدد من الشوارع والتي أدت إلى عرقلة السير.