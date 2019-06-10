- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم بعد أمطار الشقيق.. غابت آليات الشفط عن الشوارع فحضر الجالون البلاستيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بعد أمطار الشقيق.. غابت آليات الشفط عن الشوارع فحضر الجالون البلاستيكي
متابعات الخليج 365 - علي مدخلي ـ جازان
أدّى تجمع كميات من مياه الأمطار في شوارع مدينة الشقيق بمنطقة جازان، إلى قيام عمال النظافة بابتكار طريقة لكي يُخففوا من ارتفاع منسوب المياه من هذه الشوارع؛ وذلك بإحضار جالون بلاستيكي، وتركيب لي بعد إحداث فتحة جانبية فيه لتصريف المياه بعيدًا عن الشوارع في عملية بدائية، نتيجة لغياب معدات الشفط.
وأعرب عدد من أهالي الشقيق عن استغرابهم من عدم تحرك البلدية، وإحضار معداتها لشفط المياه التي تجمّعت نتيجة الأمطار التي هطلت على الشقيق في عدد من الشوارع والتي أدت إلى عرقلة السير.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أمطار الشقيق.. غابت آليات الشفط عن الشوارع فحضر الجالون البلاستيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.